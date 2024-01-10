Образ будущего России в СМИ за 10 лет заметно ухудшился - исследование

За последние 10 лет эмоциональный фон в материалах СМИ, описывающих образ будущего, стал более негативным, сократилось количество статей, содержащих долгосрочный прогноз. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале "Социологическая наука и социальная практика".

Ученые из ФНИСЦ РАН провели количественный и качественный контент-анализ и дискурс-анализ более чем 500 публикации в 2013–2014 гг. и 2022–2023 гг. в периодических изданиях "Московский комсомолец", "Российская газета", "Комсомольская правда" и "Новая газета".

Данные социологического мониторинга "Как живешь, Россия?" демонстрируют, что российские граждане в большей степени продолжают доверять ТВ и радио (47%), в меньшей степени – информации на сайтах в интернете (40 %) и в соцсетях, блогосфере (37%). Но если в 2013-2014 гг. эмоциональный окрас статей в целом оставался скорее позитивно-нейтральным, то в 2022-2023 гг. эмоциональная нагруженность текстов приобрела больше негативных оттенков. При этом треть опрошенных в 2023 году россиян продолжают смотреть в будущее с уверенностью, оптимизмом и надеждой, а около 20% оценивают и свои жизненные перспективы, и будущее страны в негативном ключе - с неуверенностью и даже и безысходностью. Если 10 лет назад наблюдалось доминирование долгосрочных прогнозов, то сейчас - только краткосрочные. Это соответствует и общему снижению оптимизма. Большинство россиян живут только самым ближайшим будущим.

В то же время проводимая политика ориентирована на отдаленные стратегические цели – от укрепления статуса нового центра мировой политики до объединения Русского Мира и построения цифровой экономики, что не способствует выработке индивидуальных жизненных стратегий.

Авторы выявили несколько наиболее значимых дискурсов:

• Россия – евразийский колосс;

• дискурс прорыва и преодоления;

• дискурс "осажденной крепости";

• дискурса справедливости;

• катастрофический и апокалиптический дискурс.

В качестве выводов отмечается, что в СМИ транслируется противоречивый образ России будущего. Но практически не присутствует образ России как "гражданской" нации, объединенной общими гражданскими ценностями и интересами. В большей степени транслируется образ страны, где общество в сложных условиях поддерживает власть. Острые и опасные темы избегаются, замалчиваются. Конструирование образа будущего в большей степени осуществляется на основе событий прошлого, чем настоящего. Ясного проекта будущего нет.

Можно отметить, что эмпирические данные в статье интерпретируются скорее в либеральном духе, но выявленные закономерности, однако, дают пищу для размышлений.