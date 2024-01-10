Прокуратура узнала о внесении записи об аварии в Климовске задним числом

Запись об аварии в журнале котельной Климовского специального патронного завода (КСПЗ), из-за которой в Подольске без отопления остались десятки тысяч человек, была сделана задним числом, выяснили прокуроры в ходе проверки. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

ЧП произошло в 3:32 ночи, однако в ведомости запись об аварии появилась только через 11 часов - в 14:40, тогда же поступило сообщение в диспетчерскую службу "Подольской теплосети".

В документе отмечено, что измеряющий давление в системе прибор зафиксировал рост с 12 бар до 20 бар в период с 7:00 до 9:00 утра 4 января. После этого показания прибора упали до нуля.

Ранее президент РФ Владимир Путин решил национализировать Климовский специализированный патронный завод, в котельной которого в каникулы произошла авария.

Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела задержал начальника котельной и гендиректора завода. Также задержан замглавы Климовска. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Кроме того, по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска.