Умер экс-ударник Scorpions Коттак

Умер экс-ударник Scorpions Джеймс Коттак.

Возможная причина смерти – остановка сердца, пишет РБК. У музыканта были проблемы с алкоголем. Ему был 61 год. В 1996 г. Коттак стал ударником Scorpions после ухода Германа Раребелла. В составе группы он участвовал в записи шести альбомов. В 2016 г. Коттак покинул Scorpions.

Scorpions – немецкая хард-рок-группа. Ее создал в 1965 г. в Ганновере гитарист Рудольф Шенкер. Состав 1978-92 гг. называют самым успешным: Клаус Майне (вокал), Рудольф Шенкер (ритм-гитара), Маттиас Джабс (соло-гитара), Фрэнсис Бухгольц (бас), Герман Рэребелл (ударные).