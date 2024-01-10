10 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба авиакомпании &quot;Уральские авиалинии&quot;

На борту "Уральских авиалиний" родился ребенок

На борту "Уральских авиалиний" сегодня произошло чудо, и наконец не связанное с полем. Во время полета рейсом U6-2441 "Жуковский – Душанбе" родилась девочка.

Как сообщили в пресс-службе компании, сразу после наборы высоты одна из пассажирок начала громко кричать. Оказалось, что у женщины отошли воды. На помощь бросились бортпроводники, среди которых была Надежда Ивакина, в прошлом фельдшер, и медсестра Мадина из числа пассажиров. Роженицу оперативно устроили на ряд из трех кресел и подготовили набор для родов.

"Как только начали оказывать помощь, головка была уже видна, и совсем скоро на свет появился ребенок. Это случилось в 2.25 по времени Душанбе, а в 2.55 родился послед. О ситуации незамедлительно доложили командиру воздушного судна, и, так как роды прошли без осложнений, то экстренной посадки не потребовалось. Маму с малышкой по прилету в аэропорт Душанбе мы передали скорой помощи", – рассказала старший бортпроводник Анастасия Семенова.

Рождение девочки на борту "Уральских авиалиний"(2024)|Фото: пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии"

Рождение девочки на борту "Уральских авиалиний"(2024)|Фото: пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии"

По ее словам, пассажиры так расчувствовались, что собрали для новорожденной "приданое" прямо на борту: 55 тыс. рублей и 3 тыс. сомони.

"Приданное" от пассажиров "Уральских авиалиний" для родившейся девочки на борту(2024)|Фото: пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии"

Стоит отметить, что аналогичный случай произошел почти год назад - 29 декабря 2022 года на рейсе Жуковский – Худжанд появилась на свет малышка Ойшахон.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" отдает дань уважения и признательности профессионализму медицинской сестры Мадины и кабинному экипажу рейса U6-2441 за помощь в рождении ребёнка во время перелета: старшему бортпроводнику Анастасии Семеновой, бортпроводникам Надежде Ивакиной и Пироговой Анастасии", - добавили в пресс-службе перевозчика.

Теги: Уральские авиалинии, борт, самолет, роды, ребенок


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