Третья часть Омской области осталась без электричества

В Омске и Омской области днем в среду отключилось электричество. Причиной стала аварийная защита, сработавшая на подстанции "Таврическая" 500 кВ, сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Владимир Шнипко.

"Произошло отключение около третьей части Омской области, в том числе почти половина города Омска. Энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение часа", - сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что в Омской области уже стемнело, а к концу суток еще и прилично похолодает – до 20 градусов ниже нуля.