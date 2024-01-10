Ракеты "Томагавк" могут достать объекты на большей части России – главком ВМФ

Ракеты "Томагавк", размещенные на американских кораблях, могут достать "массированным ударом" объекты на большей части территории России, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Существующие угрозы национальной безопасности требуют наличия современного военно-морского флота, способного парировать данные угрозы, и совместно с другими видами и родами войск вооруженных сил обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане", - заявил Евменов в интервью изданию "Красная звезда".