Свердловских туристов просят не ходить в походы во время аномальных морозов

В ближайшие несколько дней на Среднем Урале вновь ожидаются аномальные морозы. Спасатели выступили с предупреждением.

По данным синоптиков, 11-13 января в Свердловской области сохранится аномально холодная погода с температурой воздуха до -35 градусов. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, свердловчанам нужно быть предельно внимательными, соблюдать меры безопасности и беречь свое здоровье. На период низких температур будет лучше воздержаться от работ на открытом воздухе, а туристам – пока не ходить в походы.

Также следует помнить, что в морозы повышаются риски возникновения пожаров. Кроме этого, автомобилистам рекомендуется ограничить использование своего личного транспорта на время холодов.

Напомним, что работу главного ледового городка Екатеринбурга продлили из-за морозов. Посетить его можно будет до 21 января.