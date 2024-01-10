10 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Свердловских туристов просят не ходить в походы во время аномальных морозов

В ближайшие несколько дней на Среднем Урале вновь ожидаются аномальные морозы. Спасатели выступили с предупреждением.

По данным синоптиков, 11-13 января в Свердловской области сохранится аномально холодная погода с температурой воздуха до -35 градусов. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, свердловчанам нужно быть предельно внимательными, соблюдать меры безопасности и беречь свое здоровье. На период низких температур будет лучше воздержаться от работ на открытом воздухе, а туристам – пока не ходить в походы.

Также следует помнить, что в морозы повышаются риски возникновения пожаров. Кроме этого, автомобилистам рекомендуется ограничить использование своего личного транспорта на время холодов.

Напомним, что работу главного ледового городка Екатеринбурга продлили из-за морозов. Посетить его можно будет до 21 января.

Теги: морозы, походы, предупреждение, МЧС


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