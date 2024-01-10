Росптицесоюз: Куриные яйца не подешевеют

Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева призвала не ждать снижения цен на куриные яйца.

"Яйцо дешевле не станет", - заявила она "Парламентской газете".

По мнению Бобылевой, установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток яиц являются "абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными".

Бобылева пояснила, что закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана сейчас не ниже, чем на продукцию отечественных производителей, у которых она составляет 95-105 рублей. Все, что выше этой суммы, по ее словам, является собственными расходами розничных сетей и неизбежной торговой наценкой.

Куриные яйца в РФ с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря.

Напомним, в конце декабря в страну были поставлены яйца из Азербайджана без пошлины. 3 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" была ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 тысяч 800 штук). Яйца будут направлены для дальнейшей реализации на территории России. Власти рассчитывают, что это позволит снизить цены.