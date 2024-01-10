В Сургуте пассажирам "ЮТэйра" не хватило мест в самолете

В Сургуте 24 пассажирам самолета "Сургут - Санкт-Петербург" авиакомпании "ЮТэйр" не хватило места на борту воздушного судна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, это произошло потому что перевозчик заменил самолет на воздушное судно с меньшей вместимостью. В результате 23 пассажира улетят в Санкт-Петербург завтра. Они уже переоформили билеты. Некоторые из оставшихся в Сургуте пассажиров разместились в гостинице.

Еще один пассажир улетел в Санкт-Петербург сегодня, но с посадкой в Москве - его перерегистрировали на рейс "Сургут - Москва - Санкт-Петербург".

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей. Оказание услуг пассажирам находится на контроле транспортной прокуратуры.