"Не кричи, когда снова будем бить". Девочке, избитой братьями-мигрантами в Нижнем Тагиле, приходят угрозы

Гематомы и ЧМТ не единственное, что пришлось пережить 11-летней девочке из Нижнего Тагила после избиения двумя братьями-мигрантами. После того, как о ситуации стало известно общественности, ребенку начали приходить угрозы от семьи обидчиков с просьбой "не кричать, когда ее в следующий раз будут бить". Подробно о том, что произошло в тот день и чем она "заслужила" пощечину от взрослой незнакомой женщины, рассказала сама пострадавшая.

Как написала в своем Telegram-канале журналист Марина Ахмедова, конфликт начался за день до избиения - 28 декабря. У пятиклассников Рашада и Камала возник конфликт с одним из мальчиков во время игры в баскетбол. Братья стали писать сверстнику матерные оскорбления и угрозы, после чего перешли на мать школьника. К письменным оскорблениям, по словам девочки и ее одноклассников, присоединилась и мать братьев Фергана.

29 декабря один из мальчиков облил пострадавшую в столовой, испачкав кофту. Та попросила извиниться, на что получила предложение "выйти на улицу и разобраться". Девочка отказалась.

Уже после школы девочка вместе с одноклассниками выходила из здания, о чем-то смеясь. Дети заметили Фергану, которая снимала их на телефон, упрекая в громком смехе. Дети стали смеяться еще громче, после чего женщина на видео заявила, что над ее сыновьями в школе якобы издеваются из-за "расовой ненависти". Девочка решила не молчать и рассказать женщине, как ее дети издеваются над другими в школе, и даже показала сообщения с угрозами, которые те присылали сверстникам.

В ответ, вместо обещания поговорить с сыновьями, Фергана попыталась забрать у ребенка телефон, чтобы удалить сообщения. После она матом накричала на детей, потребовав замолчать. Когда школьница попросила не материться на них, женщина якобы со всей силой влепила маленькой девочке пощечину. После этого к девочке подбежали Рашад и Камал и начали избивать. По голове досталось и другому мальчику.

По словам пострадавшей, Фергана просто молча наблюдала за избиением, а после даже не пыталась извиниться перед ней или ее бабушкой. Более того, проведя новогодние праздники в больнице, девочка узнала, что ее бабушке стали поступать угрозы о следующем избиении внучки.

"Не знаю, национальный ли это вопрос. Но с менталитетом семьи – беда, он какой-то пещерный и неадекватный месту, в котором они живут. Я думаю, что такая история могла произойти и без национальной подоплеки. Просто семья Ферганы – не очень хорошая и не очень воспитанная. И национальным этот вопрос стал по большей мере из-за того, что мать вплела в оправдание избиения девочки травлю по национальному признаку. Хотя она сама совершила преступление, ударив ребенка. То, что она молча наблюдала за избиением девочки двумя мальчиками, комментировать даже не хочется", – написала Ахмедова.

Еще 6 января полицейские намеревались отправить братьев-мигрантов в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей, но, видимо, передумали. Сегодня полиция отчиталась, что провела профилактическую беседу с коллективом пятого класса. Представители МВД "рассказали детям о культуре поведения в обществе, о необходимости доброжелательности и уважительного отношения к старшим, разъяснили, что такое преступление и правонарушение, рассказали об ответственности за так называемый буллинг".

Напомним, инцидент произошел в школе №56. Предполагаемые обидчики-одноклассники, 2011 и 2012 годов рождения, поставлены на учет в местной службе ПДН территориального ОВД. Известно, что пятиклассников выгнали из прошлой школы за драки, однако переход в новую ситуацию не поменял. В отношении их родителей возбуждено административное делопроизводство по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание собственных детей.

Возглавляемая Евгением Куйвашевым Свердловская область, по оценкам главы СКР Александра Бастрыкина, является регионом с активной этнической преступностью. Руководство региона при этом более чем терпимо относится к выходкам мигрантов и даже обвиняет местных жителей в том, что они "сами провоцируют". Для возглавляемого Владиславом Пинаевым Нижнего Тагила, где полицией руководит полковник Ибрагим Абдулкадыров, это тоже не первый резонансный инцидент с участием мигрантов.