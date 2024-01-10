В Союзе биатлонистов рассказали о качестве патронов Климовского завода

Климовский специализированный патронный завод производит патроны низшей ценовой категории, их приобретают юношеские биатлонные клубы, но не сборная России, рассказали в Союзе биатлонистов. Там надеются, что после национализации предприятие будет выпускать более качественную продукцию.

"Он [завод] производит самые дешевые патроны. И поскольку они самые дешевые и самые доступные, ими пользуются биатлонные школы по всей стране. Но качеством они похуже. Сборная не использует эти патроны", - цитирует издание "Подъем" представителя Союза биатлонистов России Сергея Аверьянова.

О начале процесса национализации завода в подмосковном Подольске заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сообщил, что процесс перехода предприятия под контроль государства инициировал президент России. Владимиру Путину доложили о заводе после того, как в Подольске произошла коммунальная авария: из-за заводской котельной без тепла в морозы остались десятки тысяч местных жителей.

Готовность взять под контроль патронный завод уже высказал Ростех. Госкорпорация уже управляет ЦНИИ точного машиностроения, который также выпускает биатлонные патроны. Источник "Подъема" сообщил, что НИИ уже два года анонсирует начало некого "суперпроизводства", но оно до сих пор не началось.

Что же до сборной России по биатлону, то до начала СВО и введения санкций команда использовала иностранные патроны.