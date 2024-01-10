В Белгороде объявили авиационную опасность

Власти Белгорода предупредили жителей об авиационной опасности.

"РСЧС: город Белгород, авиационная опасность", — говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

Подробностей о возможной опасности не приводится.

Напомним, с конца декабря город и его окрестности находятся под постоянными массированными обстрелами. Погибли несколько десятков человек, пострадали несколько сотен. Сообщалось, что администрация Белгородской области получила 1,3 тыс. заявок на отправку детей из Белгорода в другие регионы.