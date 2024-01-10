Глава Рослесхоза: Лес - возобновляемый ресурс, не надо бояться, что кто-то у нас его вырубит

В России уже несколько лет подряд сажают больше леса, чем вырубают, поэтому расхожее выражение "Китай скоро вырубит всю Сибирь" является мифом, заявил глава Рослесхоза Иван Советников.

"Объем, который мы можем рубить ежегодно в России, это порядка 600 миллионов кубических метров. При этом в среднем ежегодно заготавливается около 200 миллионов, то есть, меньше, чем треть от того, сколько можно рубить", - цитирует чиновника РИА Новости.

"Лес - это возобновляемый природный ресурс, поэтому не надо бояться, что кто-то у нас его вырубит, мы за этим очень пристально следим", - добавил Советников.