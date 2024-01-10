10 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мэрия: Каждый из районов Екатеринбурга представит только одного кандидата на благоустройство

В этом году в голосование за объекты благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда" мэрия Екатеринбурга внесла значительные коррективы. Теперь, вне зависимости от того, сколько каждая из предложенных горожанами территорий наберет на предварительном голосовании, в итоге будет выбрано по одному объекту от каждого из восьми районов. Об этом во время брифинга рассказала председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

"Мы хотим, чтобы горожане каждого района участвовали и вносили предложения по своим районам, в которых они живут или очень часто бывают. Мы хотим, чтобы на рейтинговом голосовании от каждого района появился один объект-лидер, и для того, чтобы потом было здоровое соперничество районов по выбору одного главного объекта города, который будет реализован в 2025 году. Чтобы горожанам не было обидно, что их объекта нет в голосовании, мы выровняли эту ситуацию, и теперь на рейтинговом голосовании, которое пройдет весной, будет от каждого района по одному объекту", - заявила Благодаткова.

Напомним, что свои предложения можно отправить через приложение Госуслуги в разделе "Сбор предложений" или через перейти на сайт городской администрации. Сбор пройдет с 15 по 28 января. Затем будет подсчитано количество голосов и самые популярные объекты будут выставлены на итоговое голосование за право стать полноценной благоустроенной территорией уже в 2025 году. Отдать свой голос можно будет с 15 марта по 30 апреля 2024 года.

По словам Благодатковой, жители могут предложить как уже имеющийся объект, которому требуется уход, или предложить проект с нуля. Главное учитывать, что территорией должно пользоваться значительное количество жителей и гостей района.

Напомним, что в прошлом году Летний парк Уралмаш завоевал долгожданную победу, однако, из-за малого количества голосов в сравнении с другими городами, таки не получил федерального финансирования. Увы, Екатеринбург стал единственным свердловским городом, который не смог набрать минимальный порог (25%) для получения финансов. Вероятной причиной этому эксперты называют праймериз "Единой России" для определения кандидатов в гордуму. При этом, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также Тамара Благодаткова заверили горожан, что парк все равно начнут приводить в порядок в 2024 году.

Ранее рекреационную зону отдали под крыло ЦПКиО, пообещав обустроить в нем аттракционы и зоны отдыха. В этом году планируют наконец найти подрядчика, который приведет парк в порядок.

Теги: благоустройство, голосование, район


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