10 Января 2024
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Общество Свердловская область В России Новосибирская область
Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге суд оставил в колонии сибирского экс-силовика, осужденного за взятки

Суд в Екатеринбурге рассмотрел ходатайство бывшего полицейского 8 отдела полиции "Кировский" Новосибирска Михаила Латыша. Экс-силовик хотел досрочно выйти из колонии на свободу.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в феврале 2020 года суд в Новосибирске признал Латыша виновным в получении взяток в особо крупном размере. Ему назначили 8 лет колонии строгого режима со штрафом более 3 млн рублей. Расследование показало, что полицейский предупреждал организатора подпольных казино о готовящихся проверках и рейдах, за что и получал взятки.

Как отметили в прокуратуре, поначалу вину он признавал лишь частично. Только в январе 2022 года Латыш написал заявление о полном признании своей вины и согласии с приговором. Недавно он подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания – принудительными работами.

Однако прокуратура выступила против, поскольку экс-силовик так и не выплатил назначенный судом штраф. Кроме этого, за время нахождения в колонии он получил выговор. Администрация ИК также посчитала нецелесообразной замену неотбытой части наказания более мягким видом.

В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга согласился с этими доводами и в удовлетворении ходатайства отказал. Михаил Латыш останется в колонии строгого режима.

Теги: полицейский, взятки, колония, суд, Новосибирск, Екатеринбург


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