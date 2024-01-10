Гособоронзаказ "Калашникова" на винтовки вырос в восемь раз

Концерн "Калашников" сообщил о росте гособоронзаказа на винтовки.

В 2023 г. гособоронзаказ на поставку снайперских винтовок производства концерна вырос в восемь раз по сравнению с 2022 г., сообщает предприятие. Помимо снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) и снайперской винтовки Драгунова (СВД), "Калашников" продолжает поставлять 7,62-мм снайперские винтовки Драгунова со складывающимся прикладом (СВДС) и 7,62-мм снайперские винтовки СВ-98.

Концерн начал серийное освоение СВЧ в 2023 г.: первая серийная партия была отгружена в декабре.