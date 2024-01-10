10 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

В Татарстане задержали подростка, которого подозревают в подготовке нападения на школу

В Татарстане задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в подготовке нападения на свою школу, сообщает Baza.

Как пишет телеграм-канал, по данным следствия, школьник из Кукмора готовился к атаке с весны 2022 года.

Дома у школьника нашли два ножа, топор, ноутбук, перцовый баллончик, балаклаву, тактические перчатки и тетрадь с записями. СК возбудил дело о подготовке к убийству двух и более лиц.

Отмечается, что мальчик жил в полной семье и никогда не стоял на учете.

Ранее в Самарской области задержали подростка по подозрению в подготовке нападения на школу. По версии следствия, 15-летний юноша из Сызрани с августа смотрел видео об основоположниках террористической организации, расстреливавших детей в учебных заведениях. Он арестован, возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Теги: подросток, школа, нападение, татарстан


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