Мэрия отрицает наличие учебных территорий в проекте благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ

Уже знакомый горожанам проект парка 50 лет ВЛКСМ отдадут на голосование за объекты благоустройства на 2025 год. Однако за этого год власти уже успели перевести часть территории из статуса "общего пользования" в "зону объектов среднего и высшего профессионального образования". При этом в горадминистрации отрицают, что в старом проекте вообще имелись территории учебного заведения.

"Сам объект парк 50-летия ВЛКСМ предложен Общественной комиссией к выбору сбору предложений. Но, на самом деле, в эскизном проекте нет территории, которая отнесена к Училищу олимпийского резерва, поэтому на этот счет волноваться не нужно - это территория никогда не входила в состав парка 50-летия ВЛКСМ", - заявила председатель Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Напомним, что на участке планируют построить общежитие с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром. Ситуация неоднозначная. На первый взгляд, горожане выступают против застройки парка, на что городские и региональные власти их успокаивают обещаниями "не трогать парк 50-летия ВЛКСМ". Однако мнение на счет того, что считать "парком" у обеих сторон разное. Пока жители утверждают, что "собачий парк" давно является общественным местом, власти утверждают, что часть территории изначально принадлежала спортивному учреждению.

Глава региона Евгений Куйвашев и города Алексей Орлов указывали на то, что в парке будут проводить работы по благоустройству, однако местные жители в это не верят. "Это уже четвертый этап застройки парка за последние 25 лет. Никакие обещания за все эти годы по благоустройству парка так никто и не выполнил", - писали ранее горожане в обращении к президенту Владимиру Путину.



Одной из возможностей привести парк в порядок станет победа в голосовании за объекты благоустройства, которое стартует 15 марта и продлится до 30 апреля.