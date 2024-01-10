10 Января 2024
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Жители Пыть-Яха жалуются на транспортный коллапс. Люди не могут дождаться автобусов

Жители Пыть-Яха в социальных сетях жалуются на нехватку автобусов, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "ПП Пыть-Ях" социальной сети "ВКонтакте" появился гневный пост жителя города, недовольного работой городского общественного транспорта. В частности, сообщается, что автобусы не ходят по расписанию.

"Накипело! Администрация, что с расписанием автобусов и почему нет автобусов в этом проклятом городе? Все через одну точку всегда! Вы либо сделаете нормальное расписание и верните, даже пусть наши старые автобусы, либо оплачиваете нам всем поездки на такси! Стоять на морозе ждать с колясками с детьми невозможно, ладно уж это очень редкий случай, когда ты не можешь поехать на такси из-за финансовых трудностей, сама стоишь по час-два пока дождешься этот автобус, почему такая халатность по поводу этой работы?"

В комментариях под обращением горожане сообщают, что ждать автобусов приходится около часа.

"Сегодня в 14.30 не было автобуса маршрута №1. Причем частая проблема - не можешь уехать, т.к. автобус не приехал", "Утром на 8.50 тоже не было, сказали сломался ждите на 9.10", "Сегодня не было автобуса №1 ни на 11.45, ни на 12.15 (в расписании есть). В итоге целый час ожидания, села на такси и поехала на работу", "Сегодня дети из школы №6 уехали домой спустя 50 минут", "У меня сын ехал на тренировку и час и 10 минут прождал на остановке. В итоге расстроенный вернулся домой", - пишут пыть-яховцы в комментариях.

Некоторые жители города предлагают писать обращения губернатору Югры Наталье Комаровой для решения вопроса.

В администрации города сообщили, что с 1 января движение автобусов осуществляется по новому расписанию. Оно опубликовано на сайте мэрии. Проблемы с задержкой автобусов в администрации объясняют поломками транспортных средств.

"К сожалению, некоторые автобусы сходят с линии по причине поломки. К подрядной организации применят штрафные санкции за невыход на линию и отсутствие своевременного резерва. Как только автобусы отремонтируют, они выйдут по своим маршрутам. Сегодня, 10 января на линии — все автобусы, кроме автобусов №2 и №4 по маршруту №1", - говорится в сообщении.

Теги: автобус, расписание, транспорт


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