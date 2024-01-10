10 Января 2024
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Суд приостановил работу клуба "Мутабор" на 90 дней

Лефортовский суд Москвы в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований приостановил работу клуба "Мутабор" на 90 дней. Напомним, в заведении ранее прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Исчислять срок суд постановил с 27 декабря.

Как сообщает ТАСС, суд признал ООО "Арт центр" (владелец торговой марки "Мутабор") виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах).

Рассмотрение протокола прошло в закрытом режиме. Об этом попросил представитель клуба, так как в деле имеются личные данные.

Также сообщается, что требование Роспотребнадзора о привлечении владельцев клуба к административной ответственности связано в том числе с присутствием на вечеринке больного инфекционным заболеванием.

В конце декабря Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. руб. за организацию "голой вечеринки" в "Мутаборе".

По мнению суда, в ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка, в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте.

Напомним, голая вечеринка прошла 21 декабря. После шквала общественного возмущения телеведущая и блогер записала несколько видео с покаяниями.

Теги: клуб мутабор, ивлеева, вечеринка, суд


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