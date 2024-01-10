В ситуации с отоплением в Екатеринбурге и Ключевске разбирается СК

Следственный комитет начал проверки по ситуации с отоплением в жилых домах Среднего Урала.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, на днях в ряде многоквартирных домов в Екатеринбурге и Березовском городском округе (речь идет о поселке Ключевск) произошло снижение параметров теплоснабжения. В результате температура в квартирах жителей снизилась на несколько градусов, что создало людям существенный дискомфорт. Более того, все случилось тогда, когда на Урале установились январские морозы.

Сейчас сотрудники СК в Екатеринбурге и Березовском начали проверки по данной ситуации. В ведомстве отмечают, что речь может зайти о статье 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По итогам мероприятий может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовных дел.

Напомним, что накануне коммунальные аварии произошли на тепловых сетях Нижнего Тагила. Из-за этого в домах жителей на время отключали отопление и горячую воду.