10 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Бойцы, не "отгулявшие" отпуск, смогут использовать его позднее - Путин

Владимир Путин ответил на ряд жалоб родственников мобилизованных и контрактников, участвующих в СВО. По его словам, задержки выплат – это "бюрократический сбой", "нужно понять, где именно он происходит". Президент пообещал участникам встречи на Чукотке разобраться с конкретными жалобами.

Также Путин считает, что "после сообщений о сложностях с отпусками раненых на спецоперации ситуация исправляется, за этим следит Минобороны". "Ситуация с отпусками после ранения в спецоперации исправляется, бойцы получают такую возможность", - сказал Путин, добавив: "Отпуск у бойцов, которые его не "отгуляли", не должен пропадать, у них должна быть возможность использовать его позднее".

Ранее глава комитета Госдумы по обороне, "единоросс" Андрей Картаполов назвал "вбросами недругов" требования жен мобилизованных о ротации бойцов на СВО.

Теги: сво, владимир путин, отпуск


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