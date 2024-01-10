Орлов поручил запретить парковку в двух районах Екатеринбурга

Сразу в двух районах Екатеринбурга появятся участки, где запретят парковаться на время снегоуборочных работ. К такому решению пришел глава города Алексей Орлов после того, как проверил ситуацию с уборкой в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах.

По словам градоначальника, припаркованные автомобили мешают снегоуборочной технике. В связи с этим до пятницы главы районов должны подготовить список участков дорог, на которых парковка будет временно недоступна. Они также должны отчитаться об автомобилях, которые были эвакуированы.

"Если вы владелец машины, несите ответственность за ее содержание, ставьте на стоянку, не бросайте на обочине. Нужно, чтобы люди понимали: их машины будут эвакуированы, так как они мешают очистке дорог, мы получаем из-за этого сотни жалоб. Считаю, что на таких участках должны стоять знаки "стоянка запрещена". Если машина брошена — эвакуатор подъехал и увез", — отметил Орлов.