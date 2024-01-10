"Транснефть – Сибирь" повысила надежность насосного оборудования в Тюменской области и Югре

"Транснефть – Сибирь" ввела в эксплуатацию пять новых подпорных насосных агрегатов (ПНА) после замены на нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Торгили-2" и "Урьевская-4" в Тюменской области и ХМАО-Югре. Цель – улучшение эксплуатационных характеристик и повышение надежности инфраструктуры производственных объектов предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Насосное оборудование российского производства челябинской компании "Уральские динамические машины" (входит в структуру "Транснефть") обладает увеличенным КПД, высокими показателями надежности и энергоэффективности.

В ходе техперевооружения на нефтеперекачивающей станции "Торгили-2" установлены два новых подпорных вертикальных насоса с ротором на подачу 5 тыс. куб. м в час с напором 105 м вод. ст. Также в рамках реализации проекта выполнена замена технологических трубопроводов, фильтров-грязеуловителей.

На НПС "Урьевская" заменены три подпорных насосных агрегата для обеспечения увеличения коэффициента полезного действия технологического участка магистрального нефтепровода Урьевская – Южный Балык. Установленные ПНА позволяют обеспечивать требуемую производительность перекачки по трубопроводу. Параллельно с установкой нового насосного оборудования выполнена замена технологических трубопроводов обвязки ПНА, запорной арматуры подпорной насосной, установлены емкости сбора утечек и дренажа.

Работы по модернизации насосного оборудования велись в рамках программы технического перевооружения и реконструкции компании с соблюдением нормативов промышленной безопасности и в строгом соответствии с требованиями документации "Транснефть". Подпорные насосные агрегаты прошли комплексное испытание, функционируют в штатном режиме.

Выполненные мероприятия по обновлению насосного оборудования позволят повысить надежность и энергоэффективность производственных объектов, а также промышленную и экологическую безопасность системы магистральных трубопроводов предприятия.