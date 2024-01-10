Мэра Кургана после задержания отправили в отставку — с цветами и благодарностями

Мэра Кургана Елену Ситникову на сегодняшнем заседании гордумы отправили в отставку.

Как пишет Ural Mash, чиновницу красиво проводили, похвалив за многолетний труд и значительный вклад в развитие местного самоуправления. Ей вручили цветы и благодарственное письмо.

При этом, буквально 26 декабря ее задерживали силовики по уголовному делу о халатности, которое может быть связано с весенним пожаром в селе Смолино с десятью погибшими.

Суд избрал для главы города меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она обязана являться по вызову следователя или в суд, ей запрещено встречаться со свидетелями, исключение составляют близкие родственники.

Ситникова с февраля 2020 года работала заместителем главы Кургана, возглавляла департамент социальной политики горадминистрации. 7 июля 2021 года была назначена мэром Кургана.