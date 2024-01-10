В Нижнем Тагиле полиция пришла в школу, где мигранты избили сироту

10 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

В Нижнем Тагиле полиция пришла в школу, где мигранты избили сироту

Полицейские Нижнего Тагила из подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую встречу с коллективом пятого класса местной школы, где накануне нового года произошло ЧП с учащимися. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, встреча проходила в рамках классного часа в первый учебный день после окончания зимних каникул.

"Поговорить с мальчишками и девчонками пришли начальник ПДН ОП №19 Нижнего Тагила майор полиции Ирина Борисова, ее коллега из городского ОВД майор полиции Марина Пятыгина, директор школы Екатерина Лаврова, ее заместитель по правовому воспитанию Ирина Лысенко и классный руководитель Елена Абрамичева. Представители МВД рассказали детям о культуре поведения в обществе, о необходимости доброжелательности и уважительного отношения к старшим. Разъяснили, что такое преступление и правонарушение, об ответственности, предусмотренной законодательством нашей страны, в том числе, за мелкие кражи из магазинов, за так называемый буллинг, за нарушение комендантского часа, когда с 22:00 до 6:00 на улицах несовершеннолетним находиться без законного представителя нельзя. Кроме того, полицейские и педагоги ответили на все вопросы школьников", - отметил полковник Горелых.

профилактическая встреча полиции со школьниками в Нижнем Тагиле(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Он также сообщил, что одной из главных задач данной встречи было разъяснить детям, что не нужно стесняться и тем более бояться говорить о возникающих сложностях, как в быту, так и в учебном заведении.

"Любые проблемы молодых людей, какими бы сложными они не казались на первый взгляд, можно решить мирным путем, без чреватых последствий, если вовремя их обсудить со взрослыми. Только так можно добиться, чтобы подрастающее поколение чувствовало себя в обществе безопасно и комфортно", - резюмировал Валерий Горелых.

Напомним, что речь идет об инциденте с избиением двумя мигрантами-школьниками 11-летней девочки-сироты. Сообщалось, что юных агрессоров хотят отправить в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Теги: школа, полиция, встреча, Нижний Тагил


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.01.2024 09:10 Мск Полицейского, прокомментировавшего избиение сироты в Нижнем Тагиле, наказали выговором
Ранее 08.01.2024 16:00 Мск На Среднем Урале проверят комментарии полицейского по поводу случая с избиением сироты
Ранее 07.01.2024 15:46 Мск "Раздули из ничего". Полковник полиции не понял возмущения из-за избиения девочки мигрантами
Ранее 06.01.2024 09:34 Мск Братьев мигрантов, избивших школьницу в Нижнем Тагиле, хотят отправить в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей
Ранее 05.01.2024 20:52 Мск Вице-спикер Госдумы вмешалась в ситуацию с избитой детьми мигрантов девочкой из Нижнего Тагила
Ранее 05.01.2024 09:36 Мск Полиция завела административное дело на мигрантов, чьи дети избили нижнетагильскую школьницу
Ранее 04.01.2024 10:46 Мск В Нижнем Тагиле дети мигрантов жестоко избили девочку-сироту

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети