В Нижнем Тагиле полиция пришла в школу, где мигранты избили сироту

Полицейские Нижнего Тагила из подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую встречу с коллективом пятого класса местной школы, где накануне нового года произошло ЧП с учащимися. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, встреча проходила в рамках классного часа в первый учебный день после окончания зимних каникул.

"Поговорить с мальчишками и девчонками пришли начальник ПДН ОП №19 Нижнего Тагила майор полиции Ирина Борисова, ее коллега из городского ОВД майор полиции Марина Пятыгина, директор школы Екатерина Лаврова, ее заместитель по правовому воспитанию Ирина Лысенко и классный руководитель Елена Абрамичева. Представители МВД рассказали детям о культуре поведения в обществе, о необходимости доброжелательности и уважительного отношения к старшим. Разъяснили, что такое преступление и правонарушение, об ответственности, предусмотренной законодательством нашей страны, в том числе, за мелкие кражи из магазинов, за так называемый буллинг, за нарушение комендантского часа, когда с 22:00 до 6:00 на улицах несовершеннолетним находиться без законного представителя нельзя. Кроме того, полицейские и педагоги ответили на все вопросы школьников", - отметил полковник Горелых.

Он также сообщил, что одной из главных задач данной встречи было разъяснить детям, что не нужно стесняться и тем более бояться говорить о возникающих сложностях, как в быту, так и в учебном заведении.

"Любые проблемы молодых людей, какими бы сложными они не казались на первый взгляд, можно решить мирным путем, без чреватых последствий, если вовремя их обсудить со взрослыми. Только так можно добиться, чтобы подрастающее поколение чувствовало себя в обществе безопасно и комфортно", - резюмировал Валерий Горелых.

Напомним, что речь идет об инциденте с избиением двумя мигрантами-школьниками 11-летней девочки-сироты. Сообщалось, что юных агрессоров хотят отправить в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.