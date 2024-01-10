10 Января 2024
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Общество Украина Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

На Украине сменилось отношение к Зеленскому

На Украине снижается количество жителей, доверяющих президенту Владимиру Зеленскому.
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"Сейчас переломный такой момент в стране идет, что Зеленскому перестали доверять. Перестали доверять не среди военных большинство, а с цивильных, с гражданского народа", - сказал РИА Новости сдавшийся в плен российским войскам украинский военный Роман Калиниченко.

По его словам, после начала специальной военной операции многие жители Украины стали вспоминать времена одного из предшественников Зеленского, Виктора Януковича, говоря, что "при нем было хорошо, спокойно, тихо".

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о росте на Украине антивоенных настроений. По его словам, даже в западноукраинских областях настроения очень и очень антивоенные.

Теги: Роман Калиниченко, ВСУ, солдат


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