10 Января 2024
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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Сбербанк о нападении на офис в Екатеринбурге: никто из посетителей не пострадал

Сбербанк прокомментировал инцидент в Екатеринбурге, где неадекватный посетитель напал на офис банка.

Напомним, все случилось сегодня утром в отделении Сбербанка на Боровой, 19 в Пионерском поселке. Неадекватный мужчина ворвался в офис с ножницами, после чего, предположительно, порезал лицо работнику.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Сбербанка, в офис Сбера, о котором идет речь, зашел мужчина и без видимых причин начал вести себя агрессивно. Он стал угрожать сотрудникам и клиентам.

"Руководитель офиса незамедлительно нажал "тревожную кнопку". Всех посетителей оперативно вывели из зала, никто из них не пострадал. Небольшие травмы лица получил один из работников банка", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Все обстоятельства сейчас выясняются.

Теги: офис, нападение, Сбербанк, Екатеринбург


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Ранее 10.01.2024 11:27 Мск В Екатеринбурге неадекватный посетитель напал на сотрудника Сбербанка с ножницами

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