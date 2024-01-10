Сбербанк о нападении на офис в Екатеринбурге: никто из посетителей не пострадал

Сбербанк прокомментировал инцидент в Екатеринбурге, где неадекватный посетитель напал на офис банка.

Напомним, все случилось сегодня утром в отделении Сбербанка на Боровой, 19 в Пионерском поселке. Неадекватный мужчина ворвался в офис с ножницами, после чего, предположительно, порезал лицо работнику.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Сбербанка, в офис Сбера, о котором идет речь, зашел мужчина и без видимых причин начал вести себя агрессивно. Он стал угрожать сотрудникам и клиентам.

"Руководитель офиса незамедлительно нажал "тревожную кнопку". Всех посетителей оперативно вывели из зала, никто из них не пострадал. Небольшие травмы лица получил один из работников банка", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Все обстоятельства сейчас выясняются.