Подозреваемых в стрельбе в Тюмени мигрантов объявили в федеральный розыск

10 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

Подозреваемых в стрельбе в Тюмени мигрантов объявили в федеральный розыск

Подозреваемых в стрельбе в Тюмени мигрантов объявили в федеральный розыск. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе следственного комитета России по Тюменской области.

Принимаются меры к их задержанию. Следователи провели обыски по местам их жительства.

Один из предполагаемых нападавших задержан. Его причастность к совершению преступления проверяется. В Следкоме также сообщили, что пострадавших во время перестрелки двое (изначально сообщалось о ранении мужчины в плечо). Также ранение в ногу получил знакомый потерпевшего. Им оказана медицинская помощь.

Напомним, утром, 5 января в Тюмени во дворе жилого дома по ул. Муравленко произошла перестрелка. Видеоролик с камеры видеонаблюдения был опубликован в соцсетях. На кадрах видно, как черная машина таранит белую легковушку, вероятно в попытке уйти от преследователей. За машиной мчится группа мужчин, один из которых целится в автомобиль.

В ситуацию вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Теги: покушение на убийство, мигранты, уголовное дело, стрельба


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.01.2024 19:40 Мск Бастрыкин заинтересовался стрельбой, которую устроили мигранты в Тюмени
Ранее 05.01.2024 14:58 Мск Полиция устанавливает участников перестрелки в Тюмени
Ранее 05.01.2024 12:42 Мск В Тюмени произошла перестрелка. Есть пострадавший

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети