Подозреваемых в стрельбе в Тюмени мигрантов объявили в федеральный розыск

Подозреваемых в стрельбе в Тюмени мигрантов объявили в федеральный розыск. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе следственного комитета России по Тюменской области.

Принимаются меры к их задержанию. Следователи провели обыски по местам их жительства.

Один из предполагаемых нападавших задержан. Его причастность к совершению преступления проверяется. В Следкоме также сообщили, что пострадавших во время перестрелки двое (изначально сообщалось о ранении мужчины в плечо). Также ранение в ногу получил знакомый потерпевшего. Им оказана медицинская помощь.

Напомним, утром, 5 января в Тюмени во дворе жилого дома по ул. Муравленко произошла перестрелка. Видеоролик с камеры видеонаблюдения был опубликован в соцсетях. На кадрах видно, как черная машина таранит белую легковушку, вероятно в попытке уйти от преследователей. За машиной мчится группа мужчин, один из которых целится в автомобиль.

В ситуацию вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.