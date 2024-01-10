Блинкен потребовал от премьера Греции новых поставок оружия Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию 6 января потребовал от премьера страны Кириакоса Мицотакиса поставок новых партий оружия для Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на греческое издание Newsbreak.

Портал отмечает, что Блинкен поставил Мицотакису ультиматум и дал ему всего несколько дней на принятие решения.

В материале говорится, что греческие власти уже отдали все вооружение украинской армии, тем самым разрушив собственную национальную оборону.

Ранее Блинкен заявлял, что США имеют "четкий план" будущего развития Украины, которые не предполагает необходимости выделения средств на текущем уровне. Госсекретарь добавил, что для этого США и союзники должны помочь Киеву "преодолеть зиму, весну и лето".