Руководителей филиала ЕМУП "Гортранс" оставили под арестом

В Екатеринбурге суд оставил под стражей руководителей филиала ЕМУП "Гортранс".

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, начальник филиала "Автобусные перевозки" Александр Хабаров и ведущий инженер материально-технического снабжения Дмитрий Фурсик обвиняются в получении взятки. В декабре 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил обоим срок содержания под стражей до 30 марта включительно.

Защита фигурантов обжаловала это постановление. Сегодня, 10 января, Свердловский областной суд после рассмотрения апелляционных жалоб оставил меру пресечения в силе – оба останутся под арестом.

Напомним, о задержании Хабарова стало известно в ноябре прошлого года. Сообщалось, что ему предъявили обвинение по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере).

Позже в мэрии объявили, что "Гортранс" продолжит обслуживать маршруты общественного транспорта в Екатеринбурге, несмотря на ситуацию с долгами предприятия.