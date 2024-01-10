Глава Boeing признал ошибку с лайнером 737 MAX, у которого оторвалась дверь

Глава Boeing Дэйв Кэлхун на встрече с сотрудниками завода признал ошибку с лайнером 737 MAX, у которого оторвалась дверь.

"Мы собираемся подойти к этому с признанием нашей ошибки. Мы собираемся подойти к этому со 100%-ной и полной прозрачностью на каждом этапе. <...> Важна каждая деталь", - цитирует Кэлхуна Bloomberg.

Напомним, 5 января самолет авиакомпании Alaska Airlines в полете лишился иллюминатора и совершил экстренную посадку в Портленде, штат Орегон. Инцидент произошел во время рейса из Портленда в город Онтэрио в штате Калифорния.

Первый полет Boeing 737 MAX состоялся в 2017 г. После этого, осенью 2018 г., в море упал самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, а в марте следующего года разбился лайнер Ethiopian Airlines. В обоих случаях были выявлены проблемы программного обеспечения системы автоматизированного пилотирования MCAS. После второго крушения Boeing приостановила эксплуатацию самолетов этой модели. Запрет на полеты Boeing 737 Max начали снимать в декабре 2020 г.