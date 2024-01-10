10 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге неадекватный посетитель напал на сотрудника Сбербанка с ножницами

Сегодня в отделении Сбербанка в Пионерском поселке Екатеринбурга произошло нападение на сотрудника банка. Неадекватный мужчина ворвался в офис с ножницами в руках и, предположительно, порезал лицо работнику.

Инцидент произошел утром в отделении на Боровой, 19. Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на источник в экстренных службах, нападавший был задержан сотрудниками полиции. Выяснилось, что попытки ограбления не было, а нападение стало результатом конфликта.

Также издание сообщает, что у мужчины якобы имеются проблемы с психикой и это далеко не первый случай, когда он представляет угрозу общественности.

В пресс-группе УМВД Накануне.RU информацию о нападении подтвердили.

"Сообщение о конфликтной ситуации поступило в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Екатеринбургу, на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми был задержан и доставлен в территориальный ОВД мужчина, 1954 года рождения. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента, по итогам будет принято обоснованно процессуальное решение. За медицинской помощью никто из участников инцидента не обращался", - отметили в полиции.

Теги: Пионерский, Сбербанк, нападение


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Развитие сюжета:

Ранее 10.01.2024 12:00 Мск Сбербанк о нападении на офис в Екатеринбурге: никто из посетителей не пострадал

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