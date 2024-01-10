Моргенштерна* оштрафовали за отсутствие иноагентской маркировки

Рэпера Алишера Моргенштерна* оштрафовали за "нарушение порядка деятельности иноагента". Постановление вынес Савеловский районный суд Москвы.

По ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ рэперу назначили штраф в 50 тыс. руб., сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

В суде отметили, что Моргенштерн* не ставил иноагентскую маркировку в своем Telegram-канале.

Моргенштерн* после начала СВО уехал в ОАЭ, решение суда было заочным.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ