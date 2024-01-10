В Пензе 42 многоквартирных дома остались без отопления из-за аварии на трубопроводе

42 многоквартирных дома и медицинское учреждение в Пензе остались без отопления из-за аварии на магистральном трубопроводе. Прокуратура проводит проверку.

Как сообщили в надзорном ведомстве, срок устранения аварии на теплосетях увеличен на три часа. Планировалось, что работы завершат к 9 утра, теперь новый срок - до 12. Сложности связаны с тем, что порыв был на участке трубы под железной дорогой, пишет РИА Новости.

В Пензе в среду температура воздуха составляет минус 13 градусов.

Напомним, за последние недели с проблемами с отоплением столкнулись жители подмосковных городов, Находки Приморского края, Воронежа, Ярославской и Ленинградской областей, уральских городов Екатеринбург, Березовский и Нижний Тагил. В городе Советский (ХМАО) люди сидят без тепла с 31 декабря в -40.