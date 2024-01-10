Пассажиры пожаловались на холод в электричках "Орлан", которые ездят между Челябинском и Екатеринбургом

Пассажирам поезда из Челябинска в Екатеринбург пришлось ехать 4,5 часа в холоде. Как рассказала пассажирка Валерия, вагон не отапливался. Другие пассажиры говорили, что сталкиваются с таким не в первый раз, пишет телеграм-канал "Екатское чтиво".

Кроме того, "Орлан" задержался на 40 минут — и это тоже оказалось для уральцев не в новинку.

На жалобы уже отреагировал челябинский транспортный прокурор, он выехал в депо для оценки технического состояния электропоезда. Планируется проверить работу АО "Свердловская пригородная компания" и Южно-Уральской дирекции моторвагонного подвижного состава.

Напомним, накануне в поезде "Москва — Чита" умерла семимесячная девочка. Предварительно, она вместе с мамой и братьями заразилась ОРВИ. Женщина с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск, во время поездки детям и маме стало плохо — у них поднялась температура. На станции "Кунгур" в Пермском крае к поезду вызвали медиков, к тому моменту младшая девочка уже потеряла сознание. Врачи пытались спасти ребенка, но девочка умерла.