10 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Каменске-Уральском разыскивают родных женщины, чье тело было найдено в местном дворе

Полиция Каменска-Уральского разыскивает родственников женщины, чье тело было найдено во дворе дома №8 на Шестакова.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, тело неизвестной было обнаружено местными жителями еще утром 8 января. В 06.30 она еще подавала признаки жизни и неравнодушные соседи занесли ее в подъезд и вызвали "скорую помощь". К сожалению, еще до прибытия врачей, женщина скончалась. Горелых отметил, что смерть не носит криминальный характер.

"Найти по горячим следам родственников женщины пока не удалось. Сыщики уголовного розыска продолжают поисковые мероприятия. Приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения. Была одета в черные штаны, серую кофту на замке и черные ботинки. Полиция просит всех, кто что-либо может знать о личности умершей, откликнуться по телефону 02", - добавил он.

Следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по данному факту. Старший помощник руководителя СКР Александр Шульга рассказал, что в ходе судебно-медицинской экспертизы установлено - ее смерть наступила в результате переохлаждения. По итогам проверки органами СКР будет принято процессуальное решение.

Теги: Каменск-Уральский, тело, розыск, женщина


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