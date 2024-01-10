"Германия хочет поссорить Россию и Армению"

Германия хочет втянуть Армению в антироссийскую политику Запада, при этом задача Берлина – максимально рассорить Ереван с Москвой.

По словам источника РИА Новости, "немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооружённых сил, спецслужб и правоохранительных органов".

Напомним, в сентябре прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления о том, что в Армении присутствуют российские бойцы, которые якобы должны устроить переворот в стране, является вбросом.