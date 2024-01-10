Четверть россиян называет своей главной финансовой мечтой покупку машины

За год в России выросло число граждан, которые называют своей главной финансовой целью покупку автомобиля – теперь таких 28% (в прошлом году – 23%). Речь идет о среднесрочной перспективе (до пяти лет). В этот же период 28% сограждан хотят купить недвижимость, 14% хотят просто накопить определенную сумму. Опрос проводили страховая компания "Росгосстрах Жизнь" и банк "Открытие".

Каждый пятый хочет открыть свой бизнес, столько же хотят накопить на получение образования.

Большинство россиян признались, что их мечта – стать миллионерами (этого хотят 80%). При этом треть из них уже осуществили мечту, а четвертая часть – в процессе накопления. 9% мечтателей полагают, что эта цель неосуществима, передает РБК.