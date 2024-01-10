Большегруз Wildberries столкнулся с двумя другими фурами в Тюменской области

Три фуры столкнулись на трассе Тюмень - Омск в 55-ти километрах от Ишима. Движение по трассе частично ограничено, идет в реверсивном режиме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Большегрузы "Ман","Вольво" и "Ситрак" столкнулись на 351-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Абатском районе Тюменской области.

Предварительно, 43-летний водитель последней фуры не выдержал безопасную дистанцию, у него открытый перелом ноги. Водитель доставлен в больницу. На месте ДТП работают наряды ДПС, регулируют движение, обеспечивая проезд по федеральной трассе.

В Госавтоинспекции отмечают, что погодные условия на дороге сложные. В соседней Омской области введено ограничение на передвижение пассажирских автобусов, маршрутных такси, пассажирских такси и негабаритного транспорта.