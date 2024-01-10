Следователи проводят проверку смерти младенца в поезде "Москва - Чита"

10 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба СвЖД

Следователи проводят проверку смерти младенца в поезде "Москва - Чита"

В Прикамье следователи проводят проверку в связи со смертью семимесячной девочки в поезде сообщением "Москва - Чита", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Ранее сообщалось, что женщина с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск. Во время поездки детям и маме стало плохо — у них поднялась температура. На станции "Кунгур" в Пермском крае к поезду вызвали медиков. К тому моменту младшая девочка уже потеряла сознание. Врачи пытались спасти ребенка, но девочка умерла.

У мамы с двумя детьми были те же признаки ОРВИ, однако их состояние было легче. Их госпитализировали.

По данным краевого минздрава, мама с двумя детьми находятся в стабильном состоянии. Им оказывают медицинскую помощь в одной из клиник Перми.

Следователем Кунгурского межрайонного следственного отдела назначены и проводятся необходимые экспертизы для установления причины смерти ребенка. Опрошена мать ребенка и очевидцы, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход проведения процессуальной проверки находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.

Теги: ОРВИ, грипп, смерть, поезд, Москва-Чита


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.01.2024 08:51 Мск Заболевшие в поезде "Москва - Чита" мать и двое детей находятся в стабильном состоянии
Ранее 09.01.2024 21:45 Мск В поезде Москва — Чита умерла маленькая девочка — она с семьей заболела ОРВИ в дороге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети