Следователи проводят проверку смерти младенца в поезде "Москва - Чита"

В Прикамье следователи проводят проверку в связи со смертью семимесячной девочки в поезде сообщением "Москва - Чита", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Ранее сообщалось, что женщина с тремя детьми возвращалась из Москвы в Омск. Во время поездки детям и маме стало плохо — у них поднялась температура. На станции "Кунгур" в Пермском крае к поезду вызвали медиков. К тому моменту младшая девочка уже потеряла сознание. Врачи пытались спасти ребенка, но девочка умерла.

У мамы с двумя детьми были те же признаки ОРВИ, однако их состояние было легче. Их госпитализировали.

По данным краевого минздрава, мама с двумя детьми находятся в стабильном состоянии. Им оказывают медицинскую помощь в одной из клиник Перми.

Следователем Кунгурского межрайонного следственного отдела назначены и проводятся необходимые экспертизы для установления причины смерти ребенка. Опрошена мать ребенка и очевидцы, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход проведения процессуальной проверки находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.