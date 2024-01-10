10 Января 2024
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Армия и ВПК В России
Фото: duma.gov.ru

Картаполов назвал "вбросами недругов" просьбы жен мобилизованных о ротации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал "вбросами недругов" требования жен мобилизованных о ротации бойцов на СВО.

Депутат сравнил спецоперацию с Великой Отечественной войной. По его словам, он не представляет, чтобы осенью 1942 года жены солдат пришли к руководству страны и попросили о ротации.

"Это вбрасывается нашими недругами, это все ципсошно-церэушные наработочки. Не надо их слушать", - сказал парламентарий изданию "Фонтанка".

Картаполов также отметил, что в текущем контексте не требуется всеобщая мобилизация. Он заявил, что мобилизованные за год уже стали профессионалами.

В сентябре Картаполов заявлял, что мобилизованные покинут зону боевых действий после окончания СВО на территории Украины. "Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят", - сказал он.

Теги: Картаполов, ротация, мобилизованные


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