Картаполов назвал "вбросами недругов" просьбы жен мобилизованных о ротации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал "вбросами недругов" требования жен мобилизованных о ротации бойцов на СВО.

Депутат сравнил спецоперацию с Великой Отечественной войной. По его словам, он не представляет, чтобы осенью 1942 года жены солдат пришли к руководству страны и попросили о ротации.

"Это вбрасывается нашими недругами, это все ципсошно-церэушные наработочки. Не надо их слушать", - сказал парламентарий изданию "Фонтанка".

Картаполов также отметил, что в текущем контексте не требуется всеобщая мобилизация. Он заявил, что мобилизованные за год уже стали профессионалами.

В сентябре Картаполов заявлял, что мобилизованные покинут зону боевых действий после окончания СВО на территории Украины. "Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят", - сказал он.