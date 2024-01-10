Опять авария? Южная окраина Екатеринбурга снова переживает проблемы с отоплением

На Южной котельной в Екатеринбурге вчера вечером снова произошла авария. Жители Вторчермета и Уктуса не остались без тепла, но все же снова ощутили понижение температуры в своих квартирах.

"9 января в 23.30 часов на котельной "Южная" на водогрейном котле произошло повреждение поверхности нагрева, он был отключен системой автоматической защиты. Отпуск тепла осуществлялся вторым котлом. При проведении ремонтных работ подача тепла и горячей воды потребителям не прекращались. Дежурная ремонтная бригада к пяти часам утра завершила ремонт труб поверхностей нагрева котла и в 06.30 минут котел был включен в работу", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Т-Плюс".

Сейчас микрорайоны обеспечивают теплом оба водогрейных котла, отпуск тепла потребителям увеличивается. Постепенно идет восстановление температурного режима в тепломагистралях и у потребителей.

"Энергетики принимают все меры для безаварийной работы оборудования котельной и восстановления теплоснабжения потребителей в штатном режиме, для этого на котельной организовано круглосуточное дежурство ремонтных бригад и технических специалистов филиала. Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства", - сказали в пресс-службе.

Там также добавили, что никаких рассылок о продлении "ухудшения температурного режима" ПАО "Т-Плюс" не делает.

Информацию об остывших батареях сегодняшним опроверг и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, сегодня утром он проверил температурный режим в двух школах и восьми детских садах микрорайона, удостоверившись, что она благоприятна для нахождения там детей. По его данным, тепло в жилых домах тоже есть.

Напомним, 8 января на Южной котельной зафиксировали повреждение, из-за чего трудности с отоплением испытали жители 234 домов. После этого прокуратура заинтересовалась обстоятельствами, приведшими к коммунальной аварии, а в мэрии пообещали произвести гражданам перерасчет, но только при одном условии.