На еще одной платной трассе нет движения из-за аварии

На еще одной платной трассе случилось ДТП, из-за которого автомобилистам приходится съезжать на бесплатную дорогу.

Авария произошла на 141 километре трассы М-12 "Восток", соединяющей Москву, Казань и Екатеринбург. Авария произошла недалеко от границы Московской и Владимирской областей, здесь проезд по дороге платный. "Автодор" сообщил, что из-за аварии нет движения в сторону Казани, объезжать предлагается по трассе М-7.

Самые новые участки трассы М-12 Владимир Путин вводил в эксплуатацию буквально перед Новым Годом.

В понедельник массовая авария (более 50 автомобилей) произошла на платной трассе М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург. В этом ДТП погибли четыре человека, пострадали 16 человек.