10 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В МГУ рассказали о заинтересованности самих преподавателей в дистанте

Сами преподаватели вузов, особенно молодые, заинтересованы в том, чтобы был дистант, ибо им так легче. Об этом заявил в интервью ютуб-каналу "Красный проект" преподаватель мехмата МГУ Николай Волков.
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"Уже давно можно преподавать вживую, а часть предметов ведется в дистанте, потому что конкретному преподавателю так удобнее. Он, бедолага, работает на трех работах, и ему с тех двух работ ехать ради одной пары в университет неохота. Он кое-как по "Зуму" отчитал и все - ему так проще. Но так хуже", - рассказал Волков.

О том, что труд преподавателя вуза во многом стал прекарным, заявила профессор кафедры ЮНЕСКО по сравнительным исследованиям качества высшего образования Московского института стали и сплавов Виктория Пугач в журнале "Высшее образование в России". Термин "прекариат" означает класс социально неустроенных людей, не имеющих полной гарантированной занятости. То есть преподавание в вузах для многих стало подработкой, временной халтурой, связанной с частичным трудоустройством.

По этой причине вузы и за ЕГЭ, так как проводить вступительные экзамены - это лишняя работа и трата своего времени.

"Прошло уже двадцать лет с начала этого эксперимента, и за это время выросли новые поколения преподавателей, а многие старые обленились. Сейчас многие преподаватели, особенно молодые, за ЕГЭ, потому что им так проще, потому что для преподавателей это все [вступительные экзамены] лишняя нагрузка, за которую толком не платят. А ЕГЭ просто не надо проводить, не надо заморачиваться, тебя никто не отвлекает от твоих подработок на стороне. В этом дело прежде всего", - уверен Волков.

Он рассказал о результатах всеобщего дистанта в 2020-2021 гг. Так, он вел поток, в который при поступлении набрали три группы. Это те студенты, которые дистанционно окончили школу и дистанционно отучились первый курс. К третьем курсу осталась одна группа, а вторую еле набрали за счет второгодников.

"Зашкаливающее число тех, кто вылетает. Больше половины курса остались на второй год", - подытожил преподаватель МГУ.

Теги: дистант, ЕГЭ, образование


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