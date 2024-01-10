10 Января 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: n-vartovsk.ru

Второе транспортное кольцо вокруг Тюмени вошло в пятилетний план дорожного строительства РФ

Строительство второго транспортного кольца вокруг Тюмени вошло в пятилетний план дорожного строительства РФ, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Премьер министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому будет построено 20,4 км дорог на участке от автодороги "Тюмень - Боровский - Богандинский". Финансирование запланировано на 2026-2027 гг. Срок ввода в эксплуатацию - после 2028 года. Работы будут вестись в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

Также при поддержке федерального бюджета в Тюменской области в частности приведут в нормативное состояние участки трасс Р-402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск и Р-404 Тюмень - Тобольск -Ханты-Мансийск.

Всего в федеральном плане 380 проектов. Общий объем финансового обеспечения - свыше 14 трлн руб., из них средства федерального бюджета составят 5,6 трлн рублей. Остальное – внебюджетные источники и дорожные фонды субъектов Российской Федерации.

Теги: транспортное кольцо, Тюмень, план дорожного строительства


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