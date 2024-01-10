Тюменка получит 100 тысяч рублей за ожог ягодиц в автобусе

В Тюмени женщина - инвалид третьей группы получила 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за химический ожог ягодиц в автобусе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Травму потерпевшая получила 3 сентября прошлого года в городском рейсовом автобусе. Ей пришлось пройти длительное стационарное лечение в ожоговом отделении медицинского учреждения. Также она перенесла операцию.

Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд, который удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с перевозчика деньги в пользу женщины. Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры.