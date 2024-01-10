В Екатеринбурге начался суд по делу об убийстве у налоговой

10 января в Екатеринбурге начался процесс по делу об убийстве возле налоговой инспекции.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на скамье подсудимых оказался житель уральской столицы Сергей Космаков. Его обвиняют в разбойном нападении и убийстве. Все случилось в феврале 2023 года в гаражном боксе на улице Тимирязева, рядом с налоговой инспекцией по Кировскому району Екатеринбурга. Там был обнаружен труп неизвестного.

Как выяснилось в ходе расследования, двое мужчин вскрыли чужой гараж и стали там выпивать. Один из собутыльников решил похитить у товарища деньги и ценные вещи. Он ударил жертву по голове, забрал мобильный телефон, 370 рублей и зажигалку, а затем добил потерпевшего штыковой и совковой лопатами. Размер похищенного составил чуть больше тысячи рублей.

Сегодня, 10 января, в заседании было оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств. Судебное следствие продолжается. Приговор по делу будет вынесен позже.