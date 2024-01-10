10 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Ольга Закорюкина

Ушел из жизни журналист Альберт Чудиновский, полвека проработавший в "Вечернем Екатеринбурге"

Уральский журналист Альберт Чудиновских, отдавший работе в главной городской газете "Вечерний Екатеринбург" 60 лет, ушел из жизни. Об этом в своих социальных сетях написала его коллега, представитель Свердловского творческого союза журналистов Ольга Закорюкина.

"Невосполнимая утрата и огромное горе - умер один из старейших журналистов Свердловского творческого союза журналистов Альберт Иванович Чудиновских. Меньше, чем полгода назад, мы поздравляли Альберта Ивановича с 95-летием. Было очень радостно слышать его - бодр, весел, разговорчив, весь в предвкушении встречи с друзьями, коллегами, родными. И было немного тревожно - возраст- то, ох, какой почтенный. Но Альберт Иванович сообщал всем поздравлявшим: мы еще на моем столетии погуляем, обещаю. Не погуляем. Ушел", - написала Закорюкина.

В "Вечернем Екатеринбурге Альберт Иванович проработал с 1957 по 2017 годы. Коллеги вспоминают, что журналист каждый день шел на работу как на праздник, часто рассказывал интересные и фантастические истории и всегда стремился узнать что-то новое.

"Уникальный журналист, хранивший верность профессии и любимой газете шесть десятков лет. Легко и ярко писал, досконально разбирался в спорте - это была его главная тема, а также в кино, театре, музыке. Хранил верность друзьям, которых у него было великое множество, никого не обижал, никому не желал зла. Покойтесь с миром, наш дорогой и любимый друг и коллега", - добавила Закорюкина.

За свою долгую насыщенную жизнь Альберт Иванович получил множество наград разного уровня. Он был старейшим членом Союза журналистов в регионе, вступил в СЖ в 1957 году. Основным его направлением был спорт, однако журналист также писал и о театре, кино, музыке. Коллеги пообещали, что всегда будут помнить своего доброго друга.

Теги: журналист, Альберт Чудиновский, Вечерний Екатеринбург


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