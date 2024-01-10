Депутат Лантратова предложила поднять зарплату учителя до двух МРОТ

Чтобы остановить исход учителей из школ, нужно поднять им базовую зарплату хотя бы до двух МРОТ. Такое предложение направила первый заместитель думского комитета по просвещению Яна Лантратова премьер-министру Михаилу Мишустину.

Она прокомментировала свежие данные о нехватке учителей в регионах. И обратила внимание на то, что базовая ставка отличается по регионам в разы. Это та гарантированная зарплата, которую учитель получает за свою работу. Все остальное - различные доплаты и надбавки, которые могут не иметь прямого отношения к учебному процессу. В некоторых регионах учителям гарантировано менее 5 тыс. рублей в месяц на ставку. Об этом осенью заявил профсоюз "Учитель", по данным мониторинга которого в подавляющем большинстве регионов оклады учителей не дотягивают до МРОТ.

Накануне.RU неоднократно писало о мизерных зарплатах учителей. По данным Росстата, их средняя зарплата в 2023 году превысила 60 тыс. рублей, однако медианная составляет около 40 тыс., при этом в среднем учителя работают намного больше, чем на ставку. А в расчете на одну ставку "чистыми" медианная зарплата учителя в России составляет около 20 тыс. Многие эксперты заявляют о массовом исходе учителей из школ и уходе в частную практику и репетиторство. Прошедший год педагога и наставника в этом отношении ничего не изменил.

В мае глава Минпросвещения Сергей Кравцов обещал, что с сентября по всей России будут приняты единые подходы к начислению зарплаты педагогам, но этого так и не произошло. В октябре он пообещал это снова. В конце декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и представить системные решения проблемы оплаты труда педагогов.